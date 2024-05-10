



Израиль на Евровидении вырвался вперед: в EBU ответили на слив результатов

Европейский вещательный союз прокомментировал слив результатов полуфинала Евровидения-2024 в Италии, благодаря которым Израиль вырвался вперед.



В EBU отметили, что эти результаты были опубликованы по ошибке и не были "полноценными".



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В союзе не уточнили, почему результаты, показавшие, что колоссальные 39% голосов в Италии достались израильтянке Эден Голан, оказались "неполными". Уточняется, что инцидент расследуется.



В EBU отметили, что итальянская телекомпания RAI, похоже, случайно опубликовала данные голосования в стране. Уточняется, что голоса были действительными, но подобный шаг вещателя "нарушает правила".