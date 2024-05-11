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Le Figaro: "Если мы хотим мира, мы должны защищать его”
11.05.2024 22:01 MIGnews.com

Le Figaro: "Если мы хотим мира, мы должны защищать его”

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова подтвердил возможность "вмешательства" Франции на стороне Украины в войну, которую ведет Россия.

По словам французского президента, он "всем сердцем надеется, что Франции не придется воевать".

"Если мы хотим мира, мы должны защищать его. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", - ответил он пользователям в соцсети Х.



 

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