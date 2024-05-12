



Орнитолог - самая одинокая профессия

Якоб Вильдраут, 30-летний орнитолог из Германии, работает на необитаемом острове Тришен в Северном море. Там он - наблюдает за птицами.



Тришен - остров площадью 180 гектаров у залива Мельдорф он прибыл в конце марта. В обязанности Якоба входит охрана территории с 27 видами гнездящихся птиц, считает их и составляет карты мест гнездования.



Орнитолог живет в небольшом деревянном доме с газовой плитой, дровяной печью, солнечными батареями и холодильником. Провиант доставляется на остров раз в неделю. Приплівает небольшое судно, которое привозит ему питьевую воду, еду и почту. Он также взял на остров игры и книги.



"Птицы очень доверчивы, подходят очень близко к хижине и ко мне... Черные гуси в 50 метрах от моего окна, черные дрозды под моей тележкой, краснокрылки и скворцы на перилах. Остров становится для меня всё более знакомым. Были даже какие-то новые открытия: первый янтарь, первое прочитанное кольцевание птиц, первый легкий солнечный ожог", - рассказывает он.

