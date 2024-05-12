



Человек спасен через пять дней после обрушения здания в ЮАР

Человек был спасен из-под завалов через пять дней после обрушения здания в Южной Африке, что, по словам премьер-министра Западной Капской провинции Алана Винде, было "не чем иным, как чудом".



В заявлении официальных лиц говорится, что из 81 человека, находившегося на месте обрушения пятиэтажного здания в понедельник в городе Джордж к востоку от Кейптауна, 13 человек признаны погибшими, 29 живы, а 39 числятся пропавшими без вести.



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В субботу Винде сообщил в посте на "Х", что выживший был успешно извлечен из-под обломков спустя 116 часов.

