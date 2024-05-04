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Бритни Спирс официально развелась с мужем
04.05.2024 01:22 Алина Груднева

Бритни Спирс официально развелась с мужем

Поп-принцесса Бритни Спирс официально завершила бракоразводный процесс с Сэмом Асгари.

Об этом сообщает таблоид Page Six.

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Бракоразводный процесс длился более девяти месяцев из-за брачного контракта. Асгари не стал оспаривать договор. Таким образом, Бритни сможет самостоятельно распоряжаться 60 млн долларов.

Остальные имущественные активы парочка делит пополам. В частности, они разделили право собственности на пятерых собак. Асгари достался доберман Порша, а Спирс получила опеку над четырьмя питомцами.

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