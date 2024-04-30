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Группа "Пикник" после теракта в Крокусе хочет больше денег за концерты
30.04.2024 13:34 Алина Груднева

Группа "Пикник" после теракта в Крокусе хочет больше денег за концерты

Популярная российская группа "Пикник" подняла ценовые запросы на свои концерты после теракта в "Крокус Сити Холле".

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что артисты запросили в среднем три миллиона рублей. Раньше их запросы составляли 2-2,5 млн. 

Тем временем, менеджер группы заверил, что теракт в "Крокусе" не повлиял на концертную деятельность "Пикника". После произошедшего в Подмосковье коллектив давал концерты минимум в восьми городах РФ. 

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