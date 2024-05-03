Raiffeisen Bank все же покинет российский рынок
Raiffeisen Bank решился все же покинуть российский рынок.
По словам главы группы Йоханна Штробля, процедура ухода начнется в третьем квартале 2024 года.
"Уже этим летом финансовая организация начнет сокращать бизнес в стране", - сообщил Штробль.
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Он пояснил, что план по сворачиванию бизнеса в РФ разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.
Штробль отметил, что одним из наиболее приемлемых вариантов является продажа бизнеса российским или иностранным партнерам. Банк уже получил "интересные предложения".