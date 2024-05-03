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Raiffeisen Bank все же покинет российский рынок
03.05.2024 22:30 Алина Груднева

Raiffeisen Bank все же покинет российский рынок

Raiffeisen Bank решился все же покинуть российский рынок.

По словам главы группы Йоханна Штробля, процедура ухода начнется в третьем квартале 2024 года.

"Уже этим летом финансовая организация начнет сокращать бизнес в стране", - сообщил Штробль.

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Он пояснил, что план по сворачиванию бизнеса в РФ разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

Штробль отметил, что одним из наиболее приемлемых вариантов является продажа бизнеса российским или иностранным партнерам. Банк уже получил "интересные предложения".

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