



Raiffeisen Bank все же покинет российский рынок

Raiffeisen Bank решился все же покинуть российский рынок.



По словам главы группы Йоханна Штробля, процедура ухода начнется в третьем квартале 2024 года.



"Уже этим летом финансовая организация начнет сокращать бизнес в стране", - сообщил Штробль.



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Он пояснил, что план по сворачиванию бизнеса в РФ разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.



Штробль отметил, что одним из наиболее приемлемых вариантов является продажа бизнеса российским или иностранным партнерам. Банк уже получил "интересные предложения".