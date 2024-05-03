Россиян задержали в Финляндии за вывоз товаров двойного назначения
Полиция задержала в Финляндии троих россиян по подозрению в вывозе из страны товаров двойного назначения.
По данным финского издания Yle, ими оказались студенты училища Кайнуу.
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В ходе операции в учебном заведении и городском общежитии 30 апреля были задержаны двое мужчин в возрасте 25 лет и девушка в возрасте 18 лет.
Теперь они предстанут перед судом, где будет избрано решение о мере пресечения.