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Россиян задержали в Финляндии за вывоз товаров двойного назначения
03.05.2024 21:38 Алина Груднева

Россиян задержали в Финляндии за вывоз товаров двойного назначения

Полиция задержала в Финляндии троих россиян по подозрению в вывозе из страны товаров двойного назначения.

По данным финского издания Yle, ими оказались студенты училища Кайнуу.

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В ходе операции в учебном заведении и городском общежитии 30 апреля были задержаны двое мужчин в возрасте 25 лет и девушка в возрасте 18 лет. 

Теперь они предстанут перед судом, где будет избрано решение о мере пресечения.

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