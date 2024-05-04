



В Майами организуют "голый круиз", но будет нюанс

Туристическая компания Bare Necessities организует в Майами "нудистский круиз" в 2025 году.



По данным CNN, несмотря на ожидания тех, кто хочет отправиться в 11-дненое путешествие в Карибское море голышом, будут все же определенные запреты.



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Ожидается, что в круиз будет отправлено 295-метртовое судно "Норвежская жемчужина". Круиз стартует в феврале 2025 года.



"Как всегда, мы рады предоставить вам роскошь решать, что НЕ носить", - сказано в объявлении компании.



Цены на каюты (при двухместном размещении) стартуют с 2000 долларов США и достигают 33 155 долларов США за номера с тремя спальнями. Уточняется, что "голым круизерам" не стоит ожидать, что они смогут путешествовать вообще без одежды.



Гостям придется соблюдать ряд правил. Они обязаны будут носить одежду в обеденных залах, а также следить за тем, чтобы было подложено полотенце перед тем, как сесть в каюте, на палубе у бассейна и в зоне буфета. "Ласки или неуместные прикосновения запрещены". Также нельзя находиться полностью обнаженными, когда судно будет возле других кораблей в порту.



Также будет запрещено носить "фетиш-одежду" и подобное нижнее белье, фотографироваться и вести видеосъемку с другими путешественниками без их согласия.

