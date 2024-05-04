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Футбольный матч голых против одетых. Есть особенности
04.05.2024 05:30 MIGnews.com

Футбольный матч голых против одетых. Есть особенности

1 мая в Германии прошел интересный футбольный матч. Команда голых людей (среди которых было две женщины), играла против команды, которая была одета в стандартную футбольную форму.

Эта команда Pottoriginale All Stars.

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Как завершился матч, и кто победил, не сообщается. Но главной целью поединка, был протест против коммерциализации футбола. 

Очевидно организаторы хотели показать, как это "богатым" (условным МС), играть с "бедными" (условным "Гурником").
 

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