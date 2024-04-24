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В РФ потребовали утилизировать роман Брендона Тейлора о студенте-гее
24.04.2024 19:15 Алина Груднева

В РФ потребовали утилизировать роман Брендона Тейлора о студенте-гее

Российского издательство "Эксмо" потребовало от магазинов снять с продажи и утилизировать роман Брендона Тейлора "Настоящая жизнь".

Об этом сообщает "Медиазона", ссылаясь на источники.

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Уточняется, что роман был снят с продаже для "сокращения юридических рисков".

"Просим вас утилизировать книгу на местах или вернуть остатки продукции на наш адрес с ближайшими поставками товара", - призвали в "Эксмо".

В романе Брендона Тейлора описывается жизнь афроамериканского студента-гея, который учится на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. Книга попала в список 100 самых выдающихся в 2020 году.

Как известно, в РФ после принятия соответствующего закона ведется жесткая кампания против ЛГБТ-сообщества.
 

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