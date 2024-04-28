



Alphabet и Microsoft показывают высокие финансовые результаты в области ИИ

Alphabet и Microsoft спровоцировали рост акций технологических компаний в пятницу, 27 апреля продемонстрировав прибыль, которая показала, что крупные инвестиции в искусственный интеллект стимулируют рост, заявив о том, что их крупные ставки окупаются после мягкого прогноза Meta Platforms.



Акции Alphabet выросли на 10% и закрылись с рыночной стоимостью выше $2 трлн, согласно данным LSEG, после того, как компания подсластила банк инвесторам своими первыми дивидендами и обратным выкупом акций на $70 млрд.



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Акции Microsoft выросли почти на 2% и увеличили ее рыночную стоимость примерно на 54 миллиарда долларов.



Вложив миллиарды долларов в инфраструктуру, необходимую для поддержки приложений искусственного интеллекта,

компания Alphabet и Microsoft, сообщают, что их квартальный рост доходов опережает ожидания, поскольку все больше пользователи обращаются к сервисам, включая помощника Copilot AI и чат-бота Gemini.

