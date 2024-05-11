



В китайском зоопарке двух собак выдавали за панд

Если вы в Китае, это не означает, что панды будут на каждом шагу. Например, в зоопарке Тайчжоу на востоке Китая нет настоящих панд.



Администрация нашла довольно потешный выход из положения. Двух собак породы чау-чау в черно-белые цвета. Ежедневно тысячи людей приходят посмотреть на “искусственных панд” или “собакопанду”.



В соцсетях КНР развернулась дискуссия, - не относится ли этот случай к жестокому обращению с животными? жестоко ли такое обращение с животными.



В зоопарке уверяют, что использовали натуральные красители, которые не навредят собакам.

