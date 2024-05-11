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В китайском зоопарке двух собак выдавали за панд
11.05.2024 01:30 MIGnews.com

В китайском зоопарке двух собак выдавали за панд

Если вы в Китае, это не означает, что панды будут на каждом шагу. Например, в зоопарке Тайчжоу на востоке Китая нет настоящих панд. 

Администрация нашла довольно потешный выход из положения. Двух собак породы чау-чау в черно-белые цвета. Ежедневно тысячи людей приходят посмотреть на “искусственных панд” или “собакопанду”.

В соцсетях КНР развернулась дискуссия, - не относится ли этот случай к жестокому обращению с животными? жестоко ли такое обращение с животными.

В зоопарке уверяют, что использовали натуральные красители, которые не навредят собакам.
 

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