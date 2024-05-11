



Белый дом считает, что Израиль мог незаконно использовать американское оружие

В долгожданном отчете для Конгресса администрация Байдена заявляет, что считает надежными и достоверными заверения Израиля в том, что он будет использовать американское оружие в соответствии с международным гуманитарным правом в условиях продолжающейся войны в Газе против ХАМАСа.



Однако в самом резком заявлении, сделанном официальными лицами Байдена, в докладе Госдепартамента также говорится, что "есть основания" полагать, что Израиль использовал поставляемое США оружие в случаях, которые "не соответствуют" его обязательствам по международному гуманитарному праву, но что у него нет полной информации для проверки того, что американское оружие было использовано в конкретных действиях, которые, как утверждается, являются нарушением международного гуманитарного права.



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В соответствии с новым меморандумом по национальной безопасности, который президент США Джо Байден издал в начале февраля, Госдепартаменту было предложено довести до сведения Конгресса, считает ли он достоверными заверения Израиля в том, что использование им американского оружия не нарушает американское или международное право.

