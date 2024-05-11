



Австралия: членство "Палестины" в ООН может "придать импульс миру"

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что поддержка заявки "Палестины" на вступление в ООН является частью процесса установления мира в войне между Израилем и ХАМАСом в Газе.



В пятницу Австралия вместе с подавляющим большинством членов Генеральной Ассамблеи ООН поддержала предложение "Палестины" стать полноправным членом ООН, признав ее право на вступление и рекомендовав Совету Безопасности ООН "благоприятно пересмотреть этот вопрос".



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В прошлом месяце Соединенные Штаты наложили вето на рекомендацию "принять Государство Палестина в члены" в ходе голосования в Совете Безопасности.



Вопрос о членстве "Палестины" - один из немногих дипломатических вопросов, в которых близкие союзники Вашингтон и Канберра расходятся во мнениях.



Большая часть нашего региона и многие наши партнеры также проголосовали "за", - сказал Вонг на пресс-конференции в Аделаиде. "Мы все знаем, что одно голосование само по себе не положит конец этому конфликту - он длится всю нашу жизнь, - но мы все должны сделать все возможное, чтобы придать импульс миру".

