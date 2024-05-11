



Республиканцы готовят предложение об импичменте Байдену из-за Израиля

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Кори Миллс объявил о внесении предложения об импичменте президенту Джо Байдену.



По его словам, такое решение республиканцы приняли из-за угроз прекратить военную помощь Израилю.



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По словам Миллса, Байден злоупотребил своими полномочиями, поставив на паузу поставки боеприпасов в Украину.



"Теперь Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено Палатой представителей. Это те же самые обвинения, выдвинутые против президента Трампа, которые привели к его импичменту со стороны демократов. То же самое должно произойти и с Джо Байденом, поэтому мы сейчас готовим статьи об импичменте", - сказал республиканец.