



Бывший дворецкий считает решение Меган Маркл "странным"

Меган Маркл решила остаться дома, пока ее супруг принц Гарри вылетел в Великобританию на Игры непокоренных.



По данным газеты New York Post, бывший королевский дворецкий Гранд Гаррольд считает ее решение странным.



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"Меган проводит много времени в Лос-Анджелесе дома, она не так часто приезжает в Великобританию. Я мог подумать, что она захочет прийти и поддержать Гарри, потому что Игры Непокоренных являются большой частью его жизни. Это кажется странным", - отметил он.



По словам Гаррольда, у Меган должна быть веская причина, чтобы не поддержать мужа в Лондоне в столь важный для него день. Экс-дворецкий считает, что такое решение она приняла из-за маленьких детей - Арчи и Лилибет.



"Я могу лишь предположить, что она хотела остаться дома с семьей, поскольку это большая часть того, чем она занимается", - отметил Гаррольд.