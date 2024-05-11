



Британская экономика вышла из технической рецессии

Британская экономика сумела выйти из технической рецессии, значительно восстановившись за период январь-март 2024 году.



По данным информационного агентства AP, об этом сообщил Офис национальной статистики Соединенного Королевства.



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Согласно отчету, экономика Британии после спада выросла на 0,6% в первом квартале. Зафиксированный во многих ключевых сферах рост был выше, чем прогнозировалось - 0,4%.



Экономисты надеются на то, что предстоит период устойчивого роста со снижением инфляции и процентных ставок.