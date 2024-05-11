



Оскандалившаяся с дракой в отеле Бритни Спирс погуляла по номеру вверх ногами

Поп-принцесса Бритни Спирс после скандала из-за драки со своим бойфрендом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont отправилась в другую гостиницу.



Оттуда певица записала очередное необычное видео.



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В попытке замять недавнюю неприятную историю, Бритни решила погулять по номеру вверх ногами - на руках.



"Мой гостиничный номер, в котором я жила одна в течение четырех лет в Лас-Вегасе", – сообщила Спирс.



Напомним, что недавно Бритни забрали из номера в отеле на скорой. Это произошло после того, как она и ее партнер, приняв на душу, устроили разборки с применением насилия. Позже Спирс объявила, будто эта новость является фейком, а на фото из отеля была и вовсе ее двойник.