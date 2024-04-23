



Ирландские артисты призывают бойкотировать "Евровидение" из-за участия Израиля

Сотни ирландских артистов призвали участника "Евровидения" от Ирландии быть на "правильной стороне истории", бойкотировав песенный конкурс из-за участия Израиля в мероприятии, которое пройдет в Швеции в следующем месяце, сообщает AFP.



"Мы просим вас отказаться от участия в "Евровидении 2024", чтобы прислушаться к призыву палестинцев бойкотировать конкурс из-за участия Израиля", - говорится в письме, подписанном более чем 400 ирландскими артистами.

"Участвуя в "Евровидении", вы будете стоять на стороне угнетателя", - говорится в письме.



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В письме указывается на ирландских артистов и музыкантов, таких как ирландская рэп-группа Kneecap, которая отказалась от участия в музыкальном фестивале SXSW в США в прошлом месяце в знак протеста против спонсирования мероприятия американскими военными.



"У вас есть шанс оказаться на правильной стороне истории и остаться в памяти как артист совести, который во времена геноцида решил не причинять вреда и действительно встать на сторону угнетенных", - говорится в письме, как сообщает AFP.

