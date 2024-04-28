



Apple: не вздумайте заряжать iPhone под подушкой



Многие из нас привыкли заряжать смартфон ночью, под подушкой или на кровати, чтобы утром проснуться с полным аккумулятором. Но, оказывается, эта полезная привычка может быть крайне опасной.



Обновление, опубликованное на официальной странице поддержки Apple, предупреждает пользователей iPhone и призывает их не заряжать устройство под подушкой, одеялом или любым другим препятствующим предметом, пока аппарат подключен к сети.



“Во время использования или зарядки iPhone, зарядное устройство и беспроводное зарядное устройство должны находиться в хорошо проветриваемом месте”, - говорится на сайте. “Следует быть предельно осторожным, если у вас есть медицинские показания, которые снижают способность чувствовать тепло на теле”.



Еще одна опасность кроется в зарядном устройстве и кабеле питания. Многие склонны покупать дешевые и неоригинальные зарядные устройства и кабели, чтобы сэкономить. Но то, что дешево сейчас, может дорого обойтись вам впоследствии. Apple рекомендует избегать этого любой ценой и использовать только оригинальные аксессуары или аксессуары с маркировкой стандарта MFi (сокращение от Made for iPhone - стандартная маркировка, одобренная Apple).