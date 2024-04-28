



Google просит суд прекратить дело о рекламе в США

Компания Alphabet Inc (Google) в пятницу, 27 апреля обратилась в федеральный суд Вирджинии с просьбой отклонить иск правительства США, обвиняющий рекламного и поискового гиганта в антиконкурентной практике на рынке онлайн-рекламы.



Министерство юстиции, подавшее иск о рекламе в январе 2023 года, обвинило компанию в злоупотреблении своим доминированием в сфере цифровой рекламы и заявило, что ее следует заставить продать свой пакет менеджера рекламы.



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Сеть онлайн-рекламы Google принесла 12% выручки компании в 2021 году, а также играет жизненно важную роль в общих продажах поисковой системы и облачной компании.



В пятницу Google заявила, что дело Министерства юстиции вышло «за рамки антимонопольного законодательства», заявив, что оно не регулирует поведение интернет-компании, о которой идет речь.



Компания добавила, что дело правительства "обречено", поскольку оно нападало на действия бизнеса, которые "представляют собой законный выбор того, с кем вести бизнес, и улучшения продуктов, которые принесли пользу клиентам Google".



Министерство юстиции отказалось от комментариев.

