



Самая ценная еврейская Книга

Древнейшая Библия, дошедшая практически в первозданном виде до наших дней, стала самой дорогой еврейской рукописью из когда-либо проданных на аукционах. Американский дипломат Альфред Мозес приобрел её на аукционе Sotheby's для «Ассоциации друзей АНУ» в США, то есть подарил эту уникальную книгу музею. Возвращение Кодекса в Тель-Авив ожидается на этот раз уже в постоянную экспозицию.



«Кодекс Сассуна», самый древний и полный ТАНАХ, сохранившийся практически в идеальном состоянии, был куплен в среду на аукционе в Нью-Йорке за 38,1 миллиона долларов.



Альфред Мозес, профессиональный юрист, родился в Балтиморе. Сегодня он соучредитель и генеральный директор финансовой компании Promontory Financial Group, а также сопредседатель попечительского совета АНУ – Музея еврейского народа. Кроме того, Альфред Мозес входит в международный попечительский совет Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета. Более трех десятилетий Мозес занимал ключевые посты в американском правительстве и, среди прочего, был послом Соединенных Штатов в Румынии во времена президента Билла Клинтона. Долгое время Мозес был президентом Американского еврейского комитета (AJC). В настоящее время он возглавляет расположенную в Женеве организацию Watch UN — внешней организации, которая курирует деятельность институтов ООН, в основном в сфере прав человека, в том числе и против антисемитских проявлений по всему миру.



Ирина Невзлин, председатель совета директоров музея АНУ: «Необыкновенное ощущение от того, что Кодекс возвращается в крупнейший еврейский музей в мире, в свой родной дом. Накануне Шавуота, праздника дарования Торы, я счастлива, что Кодекс возвращается домой, в Израиль, туда, где он всегда будет доступен широкой публике. Размещение «Кодекса Сассуна» в Музее еврейского народа обозначает важность места, которое музей занимает в Израиле и в мире. Мы невероятно благодарны г-ну Альфреду Мозесу, с чьей помощью и поддержкой Кодекс будет представлен в постоянной экспозиции АНУ».



«Заполучение «Кодекса Сассуна» в коллекцию музея АНУ похоже на выигрыш лотерейного билета», — Орит Шахам-Говер, главный куратор музея. «Невозможно кратко описать его важность и значение, и почти нет слов, чтобы описать, насколько важно для нас, как для музея, представлять экспонат, столь значимый для истории и культуры еврейского народа. Это, несомненно, самое важное событие в моей жизни как куратора и самое важное в истории нашего музея. Я благодарна Альфреду Мозесу за такой вклад в музейную коллекцию».



Древняя Библия названа «Кодекс Сассуна» в честь Давида Сулеймана Сассуна (1880-1942), у которого она хранилась в частной коллекци еврейских рукописей. Это самая полная древняя книга ТАНАХа из дошедших до наших дней. Кодекс попал на аукцион из рук известного коллекционера Джейкоба (Джеки) Сафра. В течение десятилетий, пока кодекс находился в его распоряжении, он тщательно изучался, в том числе был проведен радиоуглеродный анализ на датировку. Было установлено, что он появился в конце девятого или начале десятого века нашей эры.



Подобно другим древним Библиям «Кодекс Сассуна» представляет собой вершину масорской традиции, поскольку в этих рукописях библейский текст предстает с полной системой кантилляции и огласовок.



Увидеть этот уникальный артефакт можно будет на постоянной экспозиции АНУ – Музея еврейского народа в самом ближайшем будущем.



Самая ценная еврейская книга «Кодекс Сассуна» пополнит коллекцию музея АНУ!

Древнейшая Библия, дошедшая практически в первозданном виде до наших дней, стала самой дорогой еврейской рукописью из когда-либо проданных на аукционах. Американский дипломат Альфред Мозес приобрел её на аукционе Sotheby's для «Ассоциации друзей АНУ» в США, то есть подарил эту уникальную книгу музею. Возвращение Кодекса в Тель-Авив ожидается на этот раз уже в постоянную экспозицию.

«Кодекс Сассуна», самый древний и полный ТАНАХ, сохранившийся практически в идеальном состоянии, был куплен в среду на аукционе в Нью-Йорке за 38,1 миллиона долларов.



Альфред Мозес, профессиональный юрист, родился в Балтиморе. Сегодня он соучредитель и генеральный директор финансовой компании Promontory Financial Group, а также сопредседатель попечительского совета АНУ – Музея еврейского народа. Кроме того, Альфред Мозес входит в международный попечительский совет Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета. Более трех десятилетий Мозес занимал ключевые посты в американском правительстве и, среди прочего, был послом Соединенных Штатов в Румынии во времена президента Билла Клинтона. Долгое время Мозес был президентом Американского еврейского комитета (AJC). В настоящее время он возглавляет расположенную в Женеве организацию Watch UN — внешней организации, которая курирует деятельность институтов ООН, в основном в сфере прав человека, в том числе и против антисемитских проявлений по всему миру.



Ирина Невзлин, председатель совета директоров музея АНУ: «Необыкновенное ощущение от того, что Кодекс возвращается в крупнейший еврейский музей в мире, в свой родной дом. Накануне Шавуота, праздника дарования Торы, я счастлива, что Кодекс возвращается домой, в Израиль, туда, где он всегда будет доступен широкой публике. Размещение «Кодекса Сассуна» в Музее еврейского народа обозначает важность места, которое музей занимает в Израиле и в мире. Мы невероятно благодарны г-ну Альфреду Мозесу, с чьей помощью и поддержкой Кодекс будет представлен в постоянной экспозиции АНУ».



«Заполучение «Кодекса Сассуна» в коллекцию музея АНУ похоже на выигрыш лотерейного билета», — Орит Шахам-Говер, главный куратор музея. «Невозможно кратко описать его важность и значение, и почти нет слов, чтобы описать, насколько важно для нас, как для музея, представлять экспонат, столь значимый для истории и культуры еврейского народа. Это, несомненно, самое важное событие в моей жизни как куратора и самое важное в истории нашего музея. Я благодарна Альфреду Мозесу за такой вклад в музейную коллекцию».



Древняя Библия названа «Кодекс Сассуна» в честь Давида Сулеймана Сассуна (1880-1942), у которого она хранилась в частной коллекци еврейских рукописей. Это самая полная древняя книга ТАНАХа из дошедших до наших дней. Кодекс попал на аукцион из рук известного коллекционера Джейкоба (Джеки) Сафра. В течение десятилетий, пока кодекс находился в его распоряжении, он тщательно изучался, в том числе был проведен радиоуглеродный анализ на датировку. Было установлено, что он появился в конце девятого или начале десятого века нашей эры.



Подобно другим древним Библиям «Кодекс Сассуна» представляет собой вершину масорской традиции, поскольку в этих рукописях библейский текст предстает с полной системой кантилляции и огласовок.



Увидеть этот уникальный артефакт можно будет на постоянной экспозиции АНУ – Музея еврейского народа в самом ближайшем будущем.



