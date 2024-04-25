



Давно забытую картину Густава Климта продали за 32,5 миллиона

Давно забытая картина Густава Климта, всплывшая спустя 100 лет, продана на аукционе за 32,5 миллиона долларов.



Картина "Портрет фройляйн Лизер", которую австрийский художник-модернист начал писать в 1917 году, была продана неизвестному покупателю на аукционе в Вене вчера.



Портрет молодой женщины был одной из последних работ Климта, так как художник умер в начале 1918 года после инсульта, поэтому на картине остались небольшие незавершенные участки.



Еврейская семья Лизер, заказавшая картину, получила ее незаконченной, но вскоре была вынуждена бежать из Австрии на фоне прихода к власти Гитлера и антисемитизма.



Местонахождение картины с 1925 по 1960-е годы остается неизвестным.



Аукционный дом Im Kinsky заявил, что "картина такой редкости, художественной значимости и ценности не появлялась на рынке искусства в Центральной Европе уже несколько десятилетий".

