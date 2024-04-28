Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан с целью предотвратить дальнейшую эскалацию отношений между Израилем и Хезболлой.
Однако ливанская террористическая организация уже уточнила в прошлом, что не будет вступать в какие-либо дискуссии относительно ситуации с безопасностью - до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.
"Цель визита - предотвратить региональную эскалацию и дальнейшее ухудшение ситуации на границе между Израилем и Ливаном", - заявили в МИД Франции.
После визита в Ливан Сежурне отправится с рабочими визитами в Саудовскую Аравию, а оттуда посетит Израиль.