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Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан
28.04.2024 07:43 MIGnews.com

Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан с целью предотвратить дальнейшую эскалацию отношений между Израилем и Хезболлой.

Однако ливанская террористическая организация уже уточнила в прошлом, что не будет вступать в какие-либо дискуссии относительно ситуации с безопасностью - до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.

"Цель визита - предотвратить региональную эскалацию и дальнейшее ухудшение ситуации на границе между Израилем и Ливаном", - заявили в МИД Франции.

После визита в Ливан Сежурне отправится с рабочими визитами в Саудовскую Аравию, а оттуда посетит Израиль.

 

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