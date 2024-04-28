



Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибудет сегодня с дипломатическим визитом в Ливан с целью предотвратить дальнейшую эскалацию отношений между Израилем и Хезболлой.



Однако ливанская террористическая организация уже уточнила в прошлом, что не будет вступать в какие-либо дискуссии относительно ситуации с безопасностью - до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.



"Цель визита - предотвратить региональную эскалацию и дальнейшее ухудшение ситуации на границе между Израилем и Ливаном", - заявили в МИД Франции.



После визита в Ливан Сежурне отправится с рабочими визитами в Саудовскую Аравию, а оттуда посетит Израиль.



