



Финский депутат открыл огонь возле ресторана

Полиция задержала финского депутата от партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена за стрельбу возле ресторана в центре Хельсинки.



По данным телерадиовещателя Yle, он повздорил 26 апреля с коллегами.



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Несмотря на то, что конфликт был улажен, депутат вышел на улицу, достал пистолет и направил его на людей. Выстрелил он, однако, в землю. Окружающие немедленно покинули это место, спасаясь от опасности.



По данным полиции, Ворнанен будет освобожден из-под стражей после проведения всех следственных мер.