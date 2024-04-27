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Финский депутат открыл огонь возле ресторана
27.04.2024 23:28 Алина Груднева

Финский депутат открыл огонь возле ресторана

Полиция задержала финского депутата от партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена за стрельбу возле ресторана в центре Хельсинки.

По данным телерадиовещателя Yle, он повздорил 26 апреля с коллегами.

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Несмотря на то, что конфликт был улажен, депутат вышел на улицу, достал пистолет и направил его на людей. Выстрелил он, однако, в землю. Окружающие немедленно покинули это место, спасаясь от опасности.

По данным полиции, Ворнанен будет освобожден из-под стражей после проведения всех следственных мер. 

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