Apple оскандалилась рекламой с уничтожением книг и музыкальных инструментов

Компания Apple оскандалилась из-за рекламы, на котором уничтожались книги и музыкальные инструменты.



Об этом сообщает газета The Guardian.



Рекламный ролик был представлен 9 мая гендиректором компании Тимом Куком. В видео под пресс попали фортепиано, гитара, телевизор, аудиопроигрыватель, книги и банки с краской. После всего этого был представлен новый многофункциональный iPad.



В итоге, компании пришлось принести извинения за такую некорректную рекламу новинки с посягательством на предметы, связанные с культурой и искусством.



Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG