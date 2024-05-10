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Apple оскандалилась рекламой с уничтожением книг и музыкальных инструментов
10.05.2024 18:45 Алина Груднева

Apple оскандалилась рекламой с уничтожением книг и музыкальных инструментов

Компания Apple оскандалилась из-за рекламы, на котором уничтожались книги и музыкальные инструменты.

Об этом сообщает газета The Guardian.

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Рекламный ролик был представлен 9 мая гендиректором компании Тимом Куком. В видео под пресс попали фортепиано, гитара, телевизор, аудиопроигрыватель, книги и банки с краской. После всего этого был представлен новый многофункциональный iPad.

В итоге, компании пришлось принести извинения за такую некорректную рекламу новинки с посягательством на предметы, связанные с культурой и искусством.
 

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