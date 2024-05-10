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Генерал ГРУ объявлен в розыск в Чехии
10.05.2024 19:00 Алина Груднева

Генерал ГРУ объявлен в розыск в Чехии

В Чехии объявили в розыск генерала ГРУ Андрея Аверьянова, причастного к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает информационное агентство Seznam Zprávy.

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По версии следствия в Чехии, ГРУшник общался с российскими шпионами Еленой и Николаем Шапошниковыми, которые занимались сбором данных о чешской оружейной компании Imex Group.

Шпионы ответственны за организацию документов для визита во Врбетице для агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые подозреваются во взрыве складов боеприпасов.

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