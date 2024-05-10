Новости » Политика
США проголосуют против членства палестинцев в ООН
10.05.2024 16:42 Алина Груднева

США проголосуют против членства палестинцев в ООН

США проголосуют против просьбы палестинцев получить полноценный членский статус в ООН.

В Вашингтоне призвали другие страны последовать этому примеру.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Как сообщалось ранее, генассамблея соберется 10 мая, чтобы обсудить запрос палестинцев, который, как ожидается, будет принят подавляющим большинством голосов.

"Позиция США остается неизменной: односторонние шаги в ООН не принесут прогресса", - сказано в заявлении миссии США при ООН, где отмечено, что президент Джо Байден привержен достижению стабильности в регионе через решение о создании двух государств.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы