



США проголосуют против членства палестинцев в ООН

США проголосуют против просьбы палестинцев получить полноценный членский статус в ООН.



В Вашингтоне призвали другие страны последовать этому примеру.



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Как сообщалось ранее, генассамблея соберется 10 мая, чтобы обсудить запрос палестинцев, который, как ожидается, будет принят подавляющим большинством голосов.



"Позиция США остается неизменной: односторонние шаги в ООН не принесут прогресса", - сказано в заявлении миссии США при ООН, где отмечено, что президент Джо Байден привержен достижению стабильности в регионе через решение о создании двух государств.