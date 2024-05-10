



Пентагон: США приостановили поставки Израилю 3500 тысяч бомб

США приостановили поставки Израилю 3500 тысяч бомб различного веса на фоне операции ЦАХАЛа в Рафиахе.



Такое пояснение предоставил представитель Пентагона Пат Райдер.



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Уточняется, что в партию входили 1800 бомб весом более 900 кг и 1700 бомб - около 230 кг.



"Мы еще не приняли окончательного решения относительно того, как поступить с этой поставкой. Я не намерен делать предположения", – отметил Райдер.



Представитель Пентагона заверил, что Вашингтон будет стоять плечом к плечу с Израилем, когда речь будет заходить об обороне.