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Пентагон: США приостановили поставки Израилю 3500 тысяч бомб
10.05.2024 17:25 Алина Груднева

Пентагон: США приостановили поставки Израилю 3500 тысяч бомб

США приостановили поставки Израилю 3500 тысяч бомб различного веса на фоне операции ЦАХАЛа в Рафиахе.

Такое пояснение предоставил представитель Пентагона Пат Райдер.

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Уточняется, что в партию входили 1800 бомб весом более 900 кг и 1700 бомб - около 230 кг.

"Мы еще не приняли окончательного решения относительно того, как поступить с этой поставкой. Я не намерен делать предположения", – отметил Райдер.

Представитель Пентагона заверил, что Вашингтон будет стоять плечом к плечу с Израилем, когда речь будет заходить об обороне.

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