



Страны Балтии о глушении GPS: РФ переходит к угрожающим физическим действиям

Россия переходит к физическим действиям, угрожающим повседневной жизни людей, глуша сигналы GPS.



По данным Delfi, об этом заявили министры иностранных дел Латвии и Литвы.



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"Они переходят из кибер- и дезинформационной сферы в физическую, что влияет на самолеты, на повседневную жизнь граждан, проживающих в нашем регионе", – сказал глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис.



По словам его латвийской коллеги Байбы Браже, действия РФ чреваты определенными последствиями, вызывающими беспокойство.



Министры предложили ввести санкции в отношении лиц, ответственных за глушение сигналов, чтобы послать Москве "четкий сигнал".



"Если они ожидают, что мы будем молчать, они точно этого не дождутся. Мы видим, знаем и действуем", - отметил Ландсбергис.