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Страны Балтии о глушении GPS: РФ переходит к угрожающим физическим действиям
10.05.2024 17:40 Алина Груднева

Страны Балтии о глушении GPS: РФ переходит к угрожающим физическим действиям

Россия переходит к физическим действиям, угрожающим повседневной жизни людей, глуша сигналы GPS.

По данным Delfi, об этом заявили министры иностранных дел Латвии и Литвы.

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"Они переходят из кибер- и дезинформационной сферы в физическую, что влияет на самолеты, на повседневную жизнь граждан, проживающих в нашем регионе", – сказал глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис.

По словам его латвийской коллеги Байбы Браже, действия РФ чреваты определенными последствиями, вызывающими беспокойство.

Министры предложили ввести санкции в отношении лиц, ответственных за глушение сигналов, чтобы послать Москве "четкий сигнал".

"Если они ожидают, что мы будем молчать, они точно этого не дождутся. Мы видим, знаем и действуем", - отметил Ландсбергис.

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