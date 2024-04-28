



США собирает информацию об индийских специях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) собирает информацию о продукции индийских производителей специй MDH и Everest после того, как Гонконг приостановил продажи некоторых из их продуктов из-за предположительного содержания высоких уровней канцерогенных пестицидов. .



"FDA осведомлено об этих сообщениях и собирает дополнительную информацию о ситуации", — сообщил Reuters в пятницу представитель FDA.



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В этом месяце Гонконг приостановил продажи трех смесей специй MDH и смеси специй Everest для рыбного карри. Сингапур также распорядился отозвать смесь специй "Эверест", заявив, что она содержит высокий уровень оксида этилена, который непригоден для употребления в пищу человеком и вызывает риск развития рака при длительном воздействии.

