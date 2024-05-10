



Демократы раскритиковали Байдена за приостановку поставок оружия Израилю

Демократы раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за решение приостановить поставку оружия в Израиль из опасений, что оно будет использовано во время операции в Рафиахе.



Соответствующее письмо подписали 26 членов Палаты представителей от Демократической партии, направив его советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану.



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"Поскольку демократия находится под угрозой во всем мире, мы не можем ослабить нашего союзника Израиля, особенно в его величайший час нужды. Обязательства Америки всегда должны быть железными", — сказано в заявлении.



Демократы отметили, что США обязаны продолжать снабжать Израиль ресурсами, необходимыми для самозащиты и уничтожения террористов, которые стремятся причинить вред, в том числе, Америке.



"Стремление президента экстренно предоставить Израилю дополнительное финансирование продемонстрировало миру нашу приверженность его безопасности. Когда мы отказываемся от этих обязанностей, мы оставляем вакуум для заполнения его нашими антидемократическими противниками", - добавили они.