Заместитель Блинкена обсудил с замглавы МИД Турции Израиль и Украину

В Вашингтоне состоялась встреча заместителя госсекретаря США Джона Басса с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром.



Итоги переговоров подвела пресс-служба турецкого министерства.



Уточняется, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно войны между Израилем и ХАМАСом в Газе и войны в Украине.



Также они обсудили двусторонние отношения, Вашингтонский саммит НАТО и другие международные вопросы.

Deputy Minister Ambassador Burak Akçapar met with Ambassador John Bass, Acting Under Secretary for Political Affairs of the US Department of State.



During the meeting, they exchanged views on the issues decided at the 7th Türkiye-US Strategic Mechanism Meeting