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Евровидение-2023: объявлены имена ведущих конкурса
23.02.2023 04:30 Наталья Богинская

Евровидение-2023: объявлены имена ведущих конкурса

Организаторы международного конкурса Евровидения объявили звезд, которые станут ведущими в 2023 году. Ведущими конкурса  стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини. Среди них есть двое украинцев – это шоумен Тимур Мирошниченко и солистка The Hardkiss Юлия Санина.

Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой и певицей Ханной Веддингхэм и телеведущей Алишей Диксон. Также она будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с музыкальными суперзвездами – Ханной Веддингхэм и Алишой Диксон.

“Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне”, – поделилась Юлия Санина.
 

Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет вещать в прямом эфире из эпицентра событий и появляться во вставках.
“Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из загонов!” – подчеркнул Тимур.

Тимур Мирошниченко и Сэм Квек станут ведущими Церемонии открытия Евровидения-2023 на официальном Youtube-канале. В 2023 году 37 стран примут участие в крупнейшем песенном конкурсе. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, 13 мая станет известно имя победителя. 

Поскольку конкурс не может пройти в Украине по причинам безопасности, Евровидение приняла у себя Великобритания и город Ливерпуль. Ливерпульская арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей и фанатов шоу. Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Логотип – цепочка из сердец, составившая красочную кардиограмму, где есть цвета Украины.
 

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