Евровидение-2023: объявлены имена ведущих конкурса

Организаторы международного конкурса Евровидения объявили звезд, которые станут ведущими в 2023 году. Ведущими конкурса стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини. Среди них есть двое украинцев – это шоумен Тимур Мирошниченко и солистка The Hardkiss Юлия Санина.



Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой и певицей Ханной Веддингхэм и телеведущей Алишей Диксон. Также она будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с музыкальными суперзвездами – Ханной Веддингхэм и Алишой Диксон.



“Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне”, – поделилась Юлия Санина.



Introducing Liverpool's new Fab Four 🥳 Your #Eurovision2023 hosts are: ⭐️ Graham Norton ⭐️ Hannah Waddingham ⭐️ Julia Sanina ⭐️ Alesha Dixon

