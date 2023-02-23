Евровидение-2023: объявлены имена ведущих конкурса
Организаторы международного конкурса Евровидения объявили звезд, которые станут ведущими в 2023 году. Ведущими конкурса стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини. Среди них есть двое украинцев – это шоумен Тимур Мирошниченко и солистка The Hardkiss Юлия Санина.
Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой и певицей Ханной Веддингхэм и телеведущей Алишей Диксон. Также она будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с музыкальными суперзвездами – Ханной Веддингхэм и Алишой Диксон.
“Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне”, – поделилась Юлия Санина.
Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет вещать в прямом эфире из эпицентра событий и появляться во вставках.
Introducing Liverpool’s new Fab Four 🥳 Your #Eurovision2023 hosts are:— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 22, 2023
⭐️ Graham Norton
⭐️ Hannah Waddingham
⭐️ Julia Sanina
⭐️ Alesha Dixon
Read all about them here: https://t.co/bAKRjTrTnL pic.twitter.com/tzCiMWPHUh
“Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из загонов!” – подчеркнул Тимур.
Тимур Мирошниченко и Сэм Квек станут ведущими Церемонии открытия Евровидения-2023 на официальном Youtube-канале. В 2023 году 37 стран примут участие в крупнейшем песенном конкурсе. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, 13 мая станет известно имя победителя.
Поскольку конкурс не может пройти в Украине по причинам безопасности, Евровидение приняла у себя Великобритания и город Ливерпуль. Ливерпульская арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей и фанатов шоу. Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Логотип – цепочка из сердец, составившая красочную кардиограмму, где есть цвета Украины.
Eurovision needs YOU! 🫵— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 13, 2023
The Host City team in Liverpool is looking for 500 volunteers to help with #Eurovision2023 this April & May - and today’s the last day to apply!
⬇️ All the details here!https://t.co/EOR6nOJGLT