



Многие страны ЕС готовы признать "Палестинское государство"

Генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх подчеркнул, что ряд стран, в частности европейских, изменили свою позицию и готовы признать независимое "палестинское государство как можно скорее".



Выступая перед газетой "Ашарк аль-Аусат", он сказал, что эта позиция будет способствовать реализации решения о создании двух государств в соответствии с международным правом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла пролил свет на дипломатическое давление, которое Королевство оказывает для достижения международного признания независимого "палестинского государства".



Он сделал свое заявление на Форуме высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству между Европейским союзом (ЕС) и Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в Люксембурге, который состоялся через несколько дней после того, как Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая рекомендовала "Палестине" членство во всемирной организации. Вето разозлило палестинцев и вызвало широкую критику со стороны арабов.



Тем не менее, принц Фейсал говорил об "очень значительных" изменениях в Европе в отношении большего числа стран, склоняющихся к признанию "палестинского государства".



Он добавил, что встреча ЕС и стран Персидского залива предоставила возможность дальнейшего продвижения к этой цели.



Саудовская Аравия заявила, что признание "палестинского государства" и прекращение войны в Газе должны быть приоритетом перед любым соглашением с США, которое включает нормализацию отношений с Израилем.

