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дроздов рак | Фото: скриншот
06.10.2023 15:17 Алина Груднева

Дроздов о слухах про рак: вот сволочи

Телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи в СМИ о том, что у него диагностирована онкология.

"Сволочи какие, вот мерзавцы", - сказал он в комментарию российскому изданию.

Информацию об онкологии распространил Telegram-канал SHOT, отметив, что ведущий программы "В мире животных" госпитализирован в больницу. Утверждалось, будто у Дроздова диагностирован злокачественный рак предстательной железы. 

Что примечательно, еще в июле стало известно об экстренной госпитализации биолога. По сети распространялось много версий о том, что произошло. Одни говорили, будто он отравился, другие - о воспалении. Сам же ведущий сообщил, что просто отправился на плановую проверку.

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