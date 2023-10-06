



У Николая Дроздова диагностировали онкологию

Николай Дроздов, известный ведущий передачи “В мире животных” , оказался в больницу в очень тяжелом состоянии. Во время обследования у Дроздова обнаружили злокачественную опухоль, сообщает SHOT.



Ведущий уже долгое время жаловался на прогрессирующие сильные боли. В московской клинике, куда он обратился, Дроздову диагностировали новообразование предстательной железы и провели биопсию. Результаты выявили аденокарциному — злокачественную опухоль.



Состояние здоровья ведущего усложняет гипертония. В ближайшее время ему также будет назначен курс химиотерапии.

