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У Николая Дроздова диагностировали онкологию
06.10.2023 10:15 Катя Шульц

У Николая Дроздова диагностировали онкологию

Николай Дроздов, известный ведущий передачи “В мире животных” , оказался в больницу в очень тяжелом состоянии. Во время обследования у Дроздова обнаружили злокачественную опухоль, сообщает SHOT.

Ведущий уже долгое время жаловался на прогрессирующие сильные боли. В московской клинике, куда он обратился, Дроздову диагностировали новообразование предстательной железы и провели биопсию. Результаты выявили аденокарциному — злокачественную опухоль.

Состояние здоровья ведущего усложняет гипертония. В ближайшее время ему также будет назначен курс химиотерапии.
 

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