



Ведущий программы "В мире животных" экстренно госпитализирован

Российский телеведущий программы "В мире животных", зоолог Николай Дроздов экстренно госпитализирован.



РосСМИ озвучили несколько версий относительно того, из-за чего он попал в больницу.



Одни сообщили о том, что Дроздов отравился. Информацию об этом подтверждает композитор Дмитрий Дунаев.



"Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры. Чувствует он себя сейчас хорошо. Сами понимаете, что 86 лет, желудок очень чувствителен к разного рода продуктам, поэтому ничего страшного не происходит, — сообщил он.



Другие отметили, что у 86-летнего телеведущего произошли внутренние воспалительные процессы, из-за которых начались застойные явления в организме.



В свою очередь, художник Константин Мирошник сказал, что Дроздов отправился на плановые процедуры, которые проходит после перелома ребра, которое он получил в начале года после неудачного падения. У ведущего ухудшилось зрение на один глаз и общее состояние здоровья.



В свою очередь, дочь Дроздова Елена заверила, что "все обошлось". "Могло быть хуже. Вовремя поехали", - сказала она.