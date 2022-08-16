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ВСУ: россияне собираются использовать резервы Беларуси
16.08.2022 21:13 Алина Груднева

ВСУ: россияне собираются использовать резервы Беларуси

Силы РФ в обозримом будущем могут испытывать проблемы с артиллерией.

 
По данным стратегического командования ВСУ, россияне намерены использовать резервы Беларуси.
 
"Они получили в Беларуси доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Гомеле", - сказано в сообщении.
 
Уточняется, что на указанной базе хранятся, в основном, такие артиллерийские системы, как САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и прочие.

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