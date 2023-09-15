



Украинские силы взяли под контроль Андреевку Донецкой области

Силы обороны взяли под контроль Андреевку Донецкой области, подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины в пятницу утром, 15 сентября.



"Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечается в сообщении.







Также о взятии Андреевки заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.



