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Украинские силы взяли под контроль Андреевку Донецкой области | Фото: http://GeneralStaff.ua
15.09.2023 08:43 Дара Киевская

Украинские силы взяли под контроль Андреевку Донецкой области

Силы обороны взяли под контроль Андреевку Донецкой области, подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины в пятницу утром, 15 сентября.

"Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечается в сообщении.



Также о взятии Андреевки заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. 

 

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