



Сколько боевых кораблей на боевом дежурстве РФ в Черном море

В Черном море усиливается шторм, что значительно усложняет жизнь силам РФ.

Об этом сказала глава ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Море на нашей стороне и в этот раз тоже. Пока наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании", - отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что на боевом дежурстве у РФ находятся четыре ракетоносителя, два из которых подводные.

"Это 24 ракеты "Калибр", которые готовы к использованию. Надо понимать, осознавать и помнить, враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят совершать именно из комплекса вооружения надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, но без паники, потому что это тоже оружие врага", - отметила Гуменюк.