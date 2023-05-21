



По Бердянску нанесен удар ракетами Storm Shadow

Председатель движения "Мы вместе с Россией" в оккупированной части Запорожской области на юге Украины заявил в воскресенье, что Киев нанес удар по удерживаемому РФ портовому городу Бердянск крылатыми ракетами Storm Shadow, поставленными Великобританией.



В Telegram-канале Владимир Рогов сообщил, что по городу выпущено семь ракет, четыре из которых — Storm Shadow. Он сказал, что 6 ракет были перехвачены, а одна упала на окраине города, но никто не пострадал.



Агентство Reuters не смогло независимо проверить его утверждение.



Ранее в этом месяце Великобритания стала первой страной, заявившей о поставке Украине крылатых ракет большой дальности.

