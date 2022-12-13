



Россия начала применять иранские дроны из новой партии

Россия начали использовать "шахеды" из новой партии и переместила точку запуска в район Азовского моря. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Российские оккупанты начали применять иранские дроны из новой партии снабжения. Уже было две атаки "шахедов" с восточной части Азовского моря, Краснодарский край, их успешно отбили украинские защитники.



Из-за смещения линии фронта враг переместил и точку запуска, пояснил представитель воздушных сил ВСУ. И добавил, что вероятность новых ракетных атак остается.



"Об объемах сказать трудно. Но что известно точно – они уже начали их применять. Начали применять с восточной части Азовского моря, это Краснодарский край, оттуда уже было две атаки. Они летят из России и сбиваются на южных направлениях – это Херсонская, Николаевская, Одесская области. Привлекаются все силы обороны. Первую атаку отбили. Вторая – несколько меньший показатель, но все равно достаточно успешно", - заверил Игнат.



