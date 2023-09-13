РФ срочно перебросила на фронт новую армию: ВСУ наступают по трем направлениям
Россия срочно перебросила в бой новосформированную 25-ю армию, которая пополнит резервы в Луганской области.
Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Великобритании.
"Части новой 25-й общевойсковой армии России, скорее всего, впервые были развернуты в Украине. Вероятно, формирование сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны", - отметили в британской разведке, добавив, что совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.
Вполне вероятно, что подразделения были срочно отправлены в бой отчасти потому, что РФ продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях, уточняется в сводке.
"Однако существует также реальная вероятность того, что Россия попытается использовать части 25-ой армии для восстановления незадействованных резервных сил в театре военных действий, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость", - подытожили в Минобороны Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2023
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