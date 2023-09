РФ срочно перебросила на фронт новую армию: ВСУ наступают по трем направлениям

Россия срочно перебросила в бой новосформированную 25-ю армию, которая пополнит резервы в Луганской области.



Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Великобритании.



"Части новой 25-й общевойсковой армии России, скорее всего, впервые были развернуты в Украине. Вероятно, формирование сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны", - отметили в британской разведке, добавив, что совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.



Вполне вероятно, что подразделения были срочно отправлены в бой отчасти потому, что РФ продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях, уточняется в сводке.



"Однако существует также реальная вероятность того, что Россия попытается использовать части 25-ой армии для восстановления незадействованных резервных сил в театре военных действий, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость", - подытожили в Минобороны Британии.



