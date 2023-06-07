



Подрыв Каховской ГЭС: люди сидят на крышах и просят о помощи

После подрыва Каховской ГЭС оказались затопленными дома в оккупированных Россией районах Херсонской области.



Коллаборанты утверждают, что на подконтрольной им территории помогают якобы всем, кто в этом нуждается.



В свою очередь, российская МЧС не справляется с поставленной задачей. Людям приходится сидеть на крышах, чтобы спастись от воды, пока до них хоть кто-то доплывет, чтобы спасти.



"Доброго вечера. Обращаюсь ко всем возможным волонтерам. Бабушка и дедушка моего одноклассника на чердаке в Олешках. Забрали двух собак и рыжего кота. Два пожилых человека на чердаке. Если есть возможность — помогите. Если нужны деньги, мы заплатим. Главное забрать стариков и животных", - пишет один из пользователей соцсети с просьбой спасти его родственников.



Таких сообщений в соцсетях очень много. Украинские спасатели не могут прийти в захваченный РФ район, чтобы спасти граждан, а те, кто считает себя "хозяевами" на этой территории, откликаются неохотно.



По данным Медиазона, пользователи сети оставляют в интернете объявления о продаже автомобилей, бытовой техники и детской одежды, чтобы избавиться от лишнего груза, который может затонуть.

