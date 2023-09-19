



Норвегия передает Украине гусеничные грузовики "вездеходы"

Украина получит в дар от Норвегии около 50-ти гусеничных грузовых машин, которые нужны для доставки грузов в районы, где нет дорог.



Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.



Вместе с тем, на сайте норвежского правительства сообщили, что на международном уровне машина называется M548, а норвежская версия - NM199. Такие грузовики могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях.



Также отмечается, что машины находились на хранении в Вооруженных силах, но сейчас проходят обслуживание. Их замена будет осуществляться за счет уже запланированных проектов.



"Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке в борьбе с силами российского вторжения. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Грам.