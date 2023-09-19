Новости » События в Украине
Норвегия передает Украине гусеничные грузовики "вездеходы" | Фото: https://www.regjeringen.no/
19.09.2023 16:38 Дара Киевская

Норвегия передает Украине гусеничные грузовики "вездеходы"

Украина получит в дар от Норвегии около 50-ти гусеничных грузовых машин, которые нужны для доставки грузов в районы, где нет дорог.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Вместе с тем, на сайте норвежского правительства сообщили, что на международном уровне машина называется M548, а норвежская версия - NM199. Такие грузовики могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях.

Также отмечается, что машины находились на хранении в Вооруженных силах, но сейчас проходят обслуживание. Их замена будет осуществляться за счет уже запланированных проектов.

"Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке в борьбе с силами российского вторжения. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Грам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы