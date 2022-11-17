



Украина о приговоре по делу MH17: Решение важное, на сидеть должны заказчики

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии самолета MH17 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года признал виновными в сбивании самолета Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Всех трех обвиняемых суд заочно приговорил к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест. Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".



Кроме того, Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.



Решение суда Гааги прокомментировали в Украине.



Так, Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным решением приговор суда Гааги по делу о сбитии авиалайнера MH17 и призвал мировое сообщество привлечь к ответственности заказчиков преступления.

"Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбивании MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", – написал глава украинского государства в Twitter.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022



Первые приговоры по делу о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года поприветствовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выразив надежду на привлечение к ответственности руководства России.

"Приветствую первые приговоры за сбитие MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности", – написал главный дипломат Украины в своем Twitter.

Вітаю перші вироки за збиття #MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

Сегодня, 17 ноября 2022 года, Окружной суд города Гаага признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были руководством в сбыте самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама. В результате этого страшного преступления 298 невинных людей, в том числе 80 детей, потеряли свои жизни.



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Напомним также, что Окружной суд Гааги

о делу о сбитом в 2014 году пассажирском самолете рейса MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом. По версии суда, получены доказательства того, что обстрел велся с территории, где уже совместно действовали сепаратисты с вооруженными силами РФ против украинских военных.



Суд в Гааге также объявил общую

ущерба семьям погибших на рейсе MH17 в небе над Донецкой областью. Согласно постановлению, родственникам жертв должны выплатить более 16 млн евро. Суд считает требования семей законными. Выплаты должны быть произведены в полном объеме.

Решение суда прокомментировали в России. Так, Министерство иностранных дел РФ не считает беспристрастным вердикт суда в Гааге по делу МН17. ""Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", -

в заявлении МИД РФ.

Министерство иностранных дел Украины выдало заявление