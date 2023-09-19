



Милли: Украина освободила более 54% оккупированных РФ территорий

Украина продолжает добиваться прогресса в контрнаступлении, освободив более 54% оккупированной армии РФ территории, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли.



"Украина продолжает добиваться устойчивого прогресса в освобождении своей родины от российской оккупации. Сегодня Украина освободила более 54% оккупированной Россией Украины, и они продолжают сохранять стратегическую инициативу на сегодняшний день", - отметил Милли.



Генерал подчеркнул, что страны-партнеры будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, "пока это необходимо для защиты своей суверенной территории", передает "Интерфакс-Украина".



"Это борьба Украины, это их история, их битва, Украина не просила никакую другую страну сражаться за них. Все, о чем они просят, это помощь с материалами и обучением. Мы все здесь, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла оставаться свободной, независимой и суверенной", - заявил Милли на пресс-конференции, которая состоялась по окончании заседания Контактной группы обороны Украины, которое прошло в Рамштайне.



По его словам, "по мере приближения зимы каждая нация сегодня взяла на себя обязательство продолжать свою поддержку с акцентом на три главных приоритета: артиллерия, ПВО и бронетехника".