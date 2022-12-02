



Бурятских шаманов с юртами отправят на Донбасс

Бурятские шаманы с юртами будут отправлены на Донбасс, чтобы "помогать" находящимся там российским военным.



Как сообщает издание "Сибирь. Реалии", сегодня из Бурятии в Старобешевский район Донецкой области выезжают представители "Гуннского фонда". Они привезут с собой три юрты, в которых военнослужащие смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть.



"Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека. Или если получил ранение, сотрясение головного мозга, то баряшины могут на месте оперативно помочь - поправить позвоночник или еще что-то сделать", - рассказал лидер "Гуннского фонда" Олег Булутов.



При этом Булутов считает, что юрты нужно поставить в безопасном месте, но как можно ближе к территории, где ведутся боевые действия.



"Главная цель - поднять дух бойцам, подлечить, поддержать. Помогать будем всем, кто обратится за помощью", - заявил он, отметив, что помогать будут и гражданским лицам, и военнослужащим.